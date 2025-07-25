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«Это что за рыба такая?»: в Приморье рыбаки поймали спинорога

Редкий гость из тропических морей удивил приморских рыбаков.

Источник: Комсомольская правда

Необычная добыча попала в сети приморских рыбаков в бухте Анна. Пойманная рыба оказалась настоящим экзотом для дальневосточных вод. Речь идет о спинороге, представителе семейства рыб-триггеров, которые обычно обитают в теплых водах Мирового океана, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Эти удивительные создания предпочитают жить в коралловых рифах и на мелководье, хотя некоторые виды могут вести пелагический образ жизни.

Естественный ареал обитания этих рыб охватывает тропические и субтропические воды трех океанов: Атлантического, Индийского и Тихого.

Наиболее многочисленные популяции спинорогов встречаются в Индо-Тихоокеанском регионе, Красном море и у восточного побережья Африки. Появление этой тропической гостьи в водах Приморья необычное явление. Специалисты предполагают, что рыба могла попасть в дальневосточные воды во время сезонного перемещения или благодаря теплым течениям.

Ранее мы писали, что любопытного морского обитателя встретил дайвер в Приморье.