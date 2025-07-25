«Это что за рыба такая?»: в Приморье рыбаки поймали спинорога

Наиболее многочисленные популяции спинорогов встречаются в Индо-Тихоокеанском регионе, Красном море и у восточного побережья Африки. Появление этой тропической гостьи в водах Приморья необычное явление. Специалисты предполагают, что рыба могла попасть в дальневосточные воды во время сезонного перемещения или благодаря теплым течениям.