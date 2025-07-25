В Новосибирске участились квартирные кражи и IT-преступления — ГУ МВД

Так, на 14,4% уменьшилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 12,1% сократилось число разбойных нападений, а грабежей стало меньше на 7,7%. Однако на этом фоне тревогу вызывает резкий рост преступлений в сфере информационных технологий — их количество увеличилось на 1,9%, достигнув отметки в 7 тысяч случаев. Это составляет около 40% от общего числа зарегистрированных преступлений. Основную массу IT-преступлений, как и прежде, составляют дистанционные хищения денежных средств граждан.