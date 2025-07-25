В Новосибирске участились квартирные кражи и IT-преступления — ГУ МВД

На прошедшей 24 июля коллегии ГУ МВД России по Новосибирской области были подведены итоги работы за первое полугодие 2025 года. Как сообщил начальник управления генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, за отчетный период в регионе зарегистрировано более 19 тысяч преступлений. При этом криминогенная обстановка остается под контролем — отмечается значительное снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений.
Так, на 14,4% уменьшилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 12,1% сократилось число разбойных нападений, а грабежей стало меньше на 7,7%. Однако на этом фоне тревогу вызывает резкий рост преступлений в сфере информационных технологий — их количество увеличилось на 1,9%, достигнув отметки в 7 тысяч случаев. Это составляет около 40% от общего числа зарегистрированных преступлений. Основную массу IT-преступлений, как и прежде, составляют дистанционные хищения денежных средств граждан.
Одновременно в регионе на 3,3% выросло число имущественных преступлений. Особенно заметен рост краж — на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участились кражи из торговых точек, причем большинство таких преступлений совершается в Новосибирске. Еще одной проблемной зоной остается незаконный оборот наркотиков — здесь полиция зафиксировала рекордный рост выявляемости более чем на 100%.
Отдельное внимание на коллегии уделили ситуации на дорогах. В первом полугодии в области зафиксирован рост количества ДТП, включая наезды на пешеходов и аварии с участием пассажирского транспорта.