На Камчатке заметили семейство бурых медведей с белым детенышем

Редкую по окрасу особь сотрудники обнаружили во время патрулирования территории, когда снимали данные с установленных фотоловушек. Подходить ближе они не стали, чтобы не беспокоить медведицу с потомством. Два медвежонка были стандартного коричневого цвета, а один — заметно светлее, почти бежевый, что и привлекло внимание инспекторов.