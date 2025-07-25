На Камчатке заметили семейство бурых медведей с белым детенышем

На юге Камчатки инспекторы Южно-Камчатского федерального заказника заметили необычное медвежье семейство: среди троих детёнышей бурой медведицы один выделялся светлой, почти белой шерстью. Об этом сообщается на официальной странице Кроноцкого заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Редкую по окрасу особь сотрудники обнаружили во время патрулирования территории, когда снимали данные с установленных фотоловушек. Подходить ближе они не стали, чтобы не беспокоить медведицу с потомством. Два медвежонка были стандартного коричневого цвета, а один — заметно светлее, почти бежевый, что и привлекло внимание инспекторов.
Ученые уточняют, что речь не идёт об альбинизме. По их словам, такая светлая окраска является следствием редкой цветовой аномалии, связанной с нарушениями в пигментации. Вполне возможно, что с возрастом шерсть медвежонка немного потемнеет, но сохранит светлый оттенок.
Ранее два молодых медведя Миш и Люси сбежали из вольера парка дикой природы в британском Девоне, они отправились в местный продуктовый магазин и съели там весь запас мёда.