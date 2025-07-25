Замгендиректора ТАСС уволен по распоряжению Мишустина: подробности

Глава российского кабинет министров Михаил Мишустин освободил 75-летнего Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора агентства ТАСС. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», — говорится в документе.
Михаил Гусман работал в структурах ТАСС около 30 лет, а на последней должности работал с 1999 года. Кроме того, последние 25 лет выпускал программу «Формула власти». Также Гусман является членом различных советов и комитетов ЮНЕСКО.
1 июля этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, освобождающее Алексея Лаврова от должности заместителя министра финансов России в связи с его выходом на пенсию. Лавров занимал пост замминистра финансов с 2011 года.
А в конце марта Михаил Мишустин по просьбе Максима Титова освободил его от должности заместителя министра сельского хозяйства. Отмечается, что Титов занимал эту должность с ноября 2023 года.
В среду, 9 июля, российский президент Владимир Путин указом освободил от должности замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Кроме того, дипломат освобожден от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки.
7 июля произошла рокировка в министерстве транспорта: утром в понедельник Владимир Путин освободил от должности министра Романа Старовойта. Временно исполняющим обязанности назначен Андрей Никитин — предложение ему сделал лично президент.
При этом несколькими днями ранее Путин принял решение освободить от занимаемых должностей Илью Денисова, который занимал пост заместителя главы МЧС, и Александра Хабарова, занимавшего должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
В первых числах февраля этого года российский президент освободил от занимаемой должности заместителя главы Минюста РФ Всеволода Вуколова.