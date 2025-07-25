Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июля

Утро у Водолеев будет напряженным. Особенно сложным оно окажется для тех, кто запланировал важные встречи и деловые переговоры. Все пройдет на редкость бестолково, компромисса не достигните, как и не придете к единому решению. Вторая половина дня спокойна и приятна.