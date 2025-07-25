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Миколог Дьяков назвал грибы, которые сейчас можно встретить в Подмосковье

Дьяков призвал собирать грибы в лесу — на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей дороги.

Источник: Аргументы и факты

В Подмосковье, несмотря на не грибную погоду, уже сейчас можно встретить некоторые виды грибов, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.

«Ждем, пока новые грибы пойдут. Сейчас немного лисичек есть и сыроежек», — отметил специалист.

По его словам, оптимальная погода для появления грибов — +18…+24 градуса и влажность.

Дьяков рассказал, что недавно появившиеся грибы почти все погибли — сначала на них негативно сказалась жара, а затем их «добили» появившиеся из-за дождей насекомые.

Ранее миколог Вишневский рассказал обо всех видах белых грибов в Подмосковье. Они уже активно росли в июне.

В области растет всего два вида «благородных грибов» — белый сетчатый (обыкновенный) и белый сосновый.

Но последний очень редко встречается в подмосковных лесах, найти такой гриб можно исключительно под соснами.