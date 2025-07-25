Миколог Дьяков назвал грибы, которые сейчас можно встретить в Подмосковье

В Подмосковье, несмотря на не грибную погоду, уже сейчас можно встретить некоторые виды грибов, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.
«Ждем, пока новые грибы пойдут. Сейчас немного лисичек есть и сыроежек», — отметил специалист.
По его словам, оптимальная погода для появления грибов — +18…+24 градуса и влажность.
Дьяков рассказал, что недавно появившиеся грибы почти все погибли — сначала на них негативно сказалась жара, а затем их «добили» появившиеся из-за дождей насекомые.
Ранее миколог Вишневский рассказал обо всех видах белых грибов в Подмосковье. Они уже активно росли в июне.
В области растет всего два вида «благородных грибов» — белый сетчатый (обыкновенный) и белый сосновый.
Но последний очень редко встречается в подмосковных лесах, найти такой гриб можно исключительно под соснами.