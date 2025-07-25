В СК объяснили, откуда взялась сумма в 64 млрд рублей в деле Блиновской

— На тот момент долг предпринимательницы перед налоговой составлял 918 млн рублей (позже с учетом пеней и штрафов сумма выросла до 1,5 млрд рублей, — Авт.) и следствие просто не имело бы права просить суд арестовать имущество на большую сумму. Это запрещено, — рассказала руководитель отдела информационного взаимодействия с общественностью и СМИ ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.