В СК объяснили, откуда взялась сумма в 64 млрд рублей в деле Блиновской

О громкой цифре в 64 миллиарда рублей арестованного имущества в деле блогера Елены Блиновской стало известно летом 2023 года, когда началось расследование. Однако в Следственном комитете KP.RU пояснили, эта сумма сильно преувеличена.
— На тот момент долг предпринимательницы перед налоговой составлял 918 млн рублей (позже с учетом пеней и штрафов сумма выросла до 1,5 млрд рублей, — Авт.) и следствие просто не имело бы права просить суд арестовать имущество на большую сумму. Это запрещено, — рассказала руководитель отдела информационного взаимодействия с общественностью и СМИ ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
На самом деле арест накладывали не на 64 миллиарда, а на суммы, соответствующие долгу — 918 миллионов рублей. Арестовали десятки счетов и имущество, но денег на них оказалось меньше. В общей сложности под арест попало примерно 700 миллионов, включая недвижимость, оцененную по кадастровой стоимости.
— Суммарно арестовали около 700 млн, включая кадастровую стоимость недвижимости. Просто защита подследственной по-своему интерпретировала цифры. Возможно, чтобы создать шумиху. Повторюсь, никто бы не позволил арестовать 64 млрд, если задолженность по налогам составляет менее 1 млрд, — добавила Иванова.
Напомним, история с Еленой Блиновской стала одним из самых обсуждаемых финансовых дел последних лет. В марте этого года суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.