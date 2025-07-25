«Час расплаты»: какие пророчества Джуны сбываются на наших глазах

Джуна — загадочная экстрасенс СССР, чьи пророчества о России и мире до сих пор поражают точностью. В 1980-е Джуна (настоящее имя — Евгения Ювашевна Давиташвили, при рождении Сардис. — «ВМ») стала главным эзотериком страны. К ней выстраивались очереди. Она лечила политиков, звезд и простых людей. Среди клиентов легендарной предсказательницы были артисты Владимир Высоцкий, Игорь Тальков и даже актеры Марчелло Мастроянни и Роберт де Ниро. Однако ее талант не ограничивался целительством. Она также делала предсказания. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».
Станем сильнее.
Незадолго до своей смерти в 2015 году Джуна предупреждала, что Россия столкнется с новыми испытаниями. Жителям нашей страны придется «вспомнить советский дефицит». Однако вину она возлагала не на власти, а на внешних врагов: «Им сильная Россия не нужна, они ее как огня боятся». При этом, как говорила прорицательница, больше всего от этого кризиса пострадают «новые богачи», а простые люди выстоят, потому что «верят в страну».
Помимо этого, Джуна предупреждала об угрозах от ближайших соседей. Согласно пророчеству, они попытаются ослабить Россию, но получится с точностью до наоборот — страна станет лишь сильнее.
В последних предсказаниях эзотерик говорила о новом противостоянии России и США, которое продлится 3 года. Она называла это «войной без крови», но предупреждала, что потери будут. Однако Запад не сможет сломить Россию, и со временем отношения потеплеют: «Если никто мешать не будет, они найдут общий язык».
2025 год прорицательница называла «часом расплаты». По ее словам, человечеству придется отвечать за ошибки, а россиянам — пересмотреть свои ценности, отказаться от излишеств и переосмыслить отношение к материальному.
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По мнению эзотерика, специалиста по работе с сознанием Галины Польщиковой, Джуна, как и многие визионеры в истории, была личностью крайне неординарной.
— Она обладала уникальной способностью астрологически анализировать глобальные процессы и индивидуальные судьбы, — подмечает Галина. — Да и сегодня мы наблюдаем целую плеяду астрологов, специализирующихся на политических и экономических прогнозах, чья точность в отдельных случаях достигает 90−95 процентов, — особенно когда речь идет о циклических закономерностях и астрологических аспектах, влияющих на социум.
При этом исключать наличие некоего дара у таких людей не стоит, предупреждает эзотерик, ведь способность предвидения можно встретить довольно часто даже среди известных людей — предсказания политика Владимира Жириновского сбываются до сих пор.
— Способность к предвидению есть у многих. Очень часто дар проявляется в кризисные моменты, — продолжает эксперт. — Джуна же обладала редким сочетанием дара и знаний. Но главное — она умела видеть причинно-следственные связи, а этому можно научиться.
Как отмечает Галина, в ее личной практике было множество случаев, когда предсказания сбывались полностью, словно отражение уже написанной судьбы.
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— Одни и те же звездные конфигурации у разных людей проявляются совершенно индивидуально. Почему? Потому что астрология — это язык потенциалов, а не готовых сценариев, — объясняет Галина Польщикова. — Очень многое зависит от поведения человека и решений, которые он принимает.
Екатерина Ломакина, нейропсихолог:
— Наш мозг привык искать простые объяснения сложных вещей, так он экономит энергию. Предсказания и гороскопы дают иллюзию контроля над хаотичной реальностью, снижая тревожность. Когда мы в стрессе, критическое мышление отключается. Вот и цепляемся за «советы звезд», ведь это проще. К тому же мозг обожает подтверждать свою правоту — замечает «сбывшиеся» прогнозы, игнорируя промахи.
И другие знаменитые ясновидцы.
История знает множество примеров целителей, которые к тому же имели дар предсказания.
Ванга.
Еще в XX веке она предупреждала о мощных подземных толчках в 2025 году. И вот пророчество сбылось: в июле разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 балла потрясли Мьянму и Таиланд. Тысячи погибших, разрушенные города, гуманитарная катастрофа — все это подтвердило ее слова. Ту же провидицу цитируют в связи с загадочным «красным лекарством» от онкологии. И хотя такого препарата пока нет, в 2024—2025 годах российские ученые из Института Гамалеи совершили прорыв, разработав мРНК-вакцину против рака. Более того, и Ванга, и Нострадамус предрекали крупный европейский кризис. В 2025 году их слова отозвались эхом: отношения России и НАТО накалились до предела. Угрозы ядерного возмездия в адрес Швеции и Финляндии, военные учения у границ — мир балансирует на грани.
Вольф Мессинг.
Этот один из самых загадочных целителей XX века, чьи предсказания до сих пор вызывают споры, утверждал, что видел поражение Гитлера еще в 1937 году, когда бежал из Германии в СССР. Он предрек, что фюрер погибнет, если «повернет на Восток». По воспоминаниям современников, Мессинг предсказал дату смерти Сталина задолго до марта 1953 года. Также Вольф предвидел, что в будущем люди будут общаться через «маленькие коробочки», предполагаемые сегодняшние смартфоны, и что наука научится лечить болезни, которые считались неизлечимыми.
Эдгар Кейси.
Он был известен как «Спящий пророк», который точно предрек Великую депрессию. В 1920-х годах он предупреждал о грядущем экономическом коллапсе, который начнется с краха фондового рынка. Также Эдгар предрек начало Второй мировой войны за пять лет до ее начала. Кейси предсказывал пробуждение вулканов и землетрясения в Тихоокеанском регионе, включая разрушительные цунами. Частично это уже произошло, о чем свидетельствует, например, землетрясение, произошедшее в Японии в 2011 году. «Спящий пророк» предрекал, что Россия станет «надеждой мира» после периода многих потрясений. Сегодня его слова трактуют как предсказание возрождения страны после распада СССР.
Свои пророчества о будущем России и мира оставил и святой праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев). Подробнее о его жизни, чудесах и предсказаниях — в материале «ВМ».