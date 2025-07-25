«Час расплаты»: какие пророчества Джуны сбываются на наших глазах

Еще в XX веке она предупреждала о мощных подземных толчках в 2025 году. И вот пророчество сбылось: в июле разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 балла потрясли Мьянму и Таиланд. Тысячи погибших, разрушенные города, гуманитарная катастрофа — все это подтвердило ее слова. Ту же провидицу цитируют в связи с загадочным «красным лекарством» от онкологии. И хотя такого препарата пока нет, в 2024—2025 годах российские ученые из Института Гамалеи совершили прорыв, разработав мРНК-вакцину против рака. Более того, и Ванга, и Нострадамус предрекали крупный европейский кризис. В 2025 году их слова отозвались эхом: отношения России и НАТО накалились до предела. Угрозы ядерного возмездия в адрес Швеции и Финляндии, военные учения у границ — мир балансирует на грани.