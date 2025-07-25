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В СК раскрыли подробности неудавшегося побега Елены Блиновской из России

СК: Блиновскую к границе для побега из России вез ее постоянный водитель.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны детали неудачной попытки побега Елены Блиновской. Блогерша решила покинуть страну после того, как узнала о возбуждении уголовного дела. Она собиралась вылететь из Минска в Ташкент, минуя российские аэропорты. Об этом KP.RU рассказали в ГСУ Следственного комитета России по Москве.

— Видимо, понимала, что при прохождении пограничного контроля ее в любом российском аэропорту задержат. Поэтому решила добраться до Минска и уже оттуда отправиться самолетом в Узбекистан, — рассказала руководитель отдела информационного взаимодействия с общественностью и СМИ Юлия Иванова.

По ее словам, изначально Блиновская планировала лететь из Москвы вместе с найденными после свидетелями, но в последний момент изменила маршрут. Ночью, в два часа, она позвонила своему личному водителю и попросила срочно выезжать.

— Блиновскую вез ее постоянный водитель. Этот человек потом дал следователю показания, что Елена тогда позвонила ему и сказала — они срочно, в два часа ночи, выезжают из Москвы, — уточнила Иванова.

На подъезде к границе с Беларусью ее задержали. Позже появились слухи, будто блогершу кто-то из силовиков предупредил о возможном аресте. Но, как сообщили в СК, в ходе следствия эта версия не нашла подтверждения.

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