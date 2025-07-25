СК: Елена Блиновская до ареста даже не пыталась погашать недоимку по налогам

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не доплатила в казну 918 миллионов рублей. Позже сумма выросла до 1,5 млрд с учетом пеней и штрафов. При этом схему ухода от налогов она выстроила через 18 компаний и 3 ИП, которые были зарегистрированы на родных и друзей.