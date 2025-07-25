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СК: Елена Блиновская до ареста даже не пыталась погашать недоимку по налогам

В СК рассказали, как Елена Блиновская могла избежать уголовного преследования.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Елена Блиновская могла избежать уголовного преследования, если бы добровольно оплатить долг по налогам. Как рассказали KP.RU в Следственном комитете, до ареста она даже не предпринимала попыток погасить недоимку.

— Человек должен осознавать, что за налоговые преступления можно получить реальный срок. К сожалению, та же Елена Блиновская до попадания в СИЗО не оценивала ситуацию правильно и даже не пыталась погашать недоимку, — заявила руководитель отдела информационного взаимодействия с общественностью и СМИ ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не доплатила в казну 918 миллионов рублей. Позже сумма выросла до 1,5 млрд с учетом пеней и штрафов. При этом схему ухода от налогов она выстроила через 18 компаний и 3 ИП, которые были зарегистрированы на родных и друзей.

— Многие фигуранты уголовных дел о неуплате налогов погашают задолженность и уголовное дело автоматически прекращается. У Блиновской тоже была такая возможность. Но она не стала реализовывать свою недвижимость, и даже те деньги, которые находились на ее счетах, не желала переводить в счет погашения недоимки, — поделилась Иванова.

В марте 2025 года суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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