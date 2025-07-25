В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру

Вечером 24 июля произошёл масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink, что привело к отключению терминалов по всему миру. Всего было зафиксировано свыше 50 тысяч жалоб на неполадки, преимущественно от пользователей в США, Канаде и Германии.
Сбой затронул и терминалы, используемые в зоне специальной военной операции — как украинской, так и российской стороной. Украинское издание «Страна», ссылаясь на бойца с позывным Тень, первым сообщило о прекращении работы Starlink на всей линии фронта. При этом возможные последствия отключения для ВСУ остаются неясными.
Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что компания уже работает над устранением неполадок. По его словам, причина сбоя крылась в сбое ключевых внутренних программных систем, поддерживающих инфраструктуру сети.
Спустя около двух с половиной часов работу удалось почти полностью восстановить.
Ранее cтало известно, что власти ЛНР запретили продавать и использовать в республике оборудование американской компании SpaceX, среди которого терминалы Starlink.