В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру

Вечером 24 июля произошёл масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink, что привело к отключению терминалов по всему миру. Всего было зафиксировано свыше 50 тысяч жалоб на неполадки, преимущественно от пользователей в США, Канаде и Германии.