Пробка на Крымском мосту объединила более тысячи автомобилистов

На Крымском мосту из-за досмотров образовалась пробка почти в 1000 авто.
Более тысячи автомобилей образовали пробку на Крымском мосту в ночь на 25 июля. Согласно оперативной информации информационного центра по автомобильным дорогам, по состоянию на 04:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 995 транспортных средств, а со стороны Керчи — 360 машин.
«04:00 В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 995 транспортных средств», — сообщил telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация». Время ожидания осмотра составляет примерно три часа.
Со стороны Керчи досмотр ожидают 360 машин. Там время ожидания осмотра — более часа.