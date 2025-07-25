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Пробка на Крымском мосту объединила более тысячи автомобилистов

Более тысячи автомобилей образовали пробку на Крымском мосту в ночь на 25 июля. Согласно оперативной информации информационного центра по автомобильным дорогам, по состоянию на 04:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 995 транспортных средств, а со стороны Керчи — 360 машин.

На Крымском мосту из-за досмотров образовалась пробка почти в 1000 авто.

Более тысячи автомобилей образовали пробку на Крымском мосту в ночь на 25 июля. Согласно оперативной информации информационного центра по автомобильным дорогам, по состоянию на 04:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 995 транспортных средств, а со стороны Керчи — 360 машин.

«04:00 В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 995 транспортных средств», — сообщил telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация». Время ожидания осмотра составляет примерно три часа.

Со стороны Керчи досмотр ожидают 360 машин. Там время ожидания осмотра — более часа.