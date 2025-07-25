Пробка на Крымском мосту объединила более тысячи автомобилистов

Более тысячи автомобилей образовали пробку на Крымском мосту в ночь на 25 июля. Согласно оперативной информации информационного центра по автомобильным дорогам, по состоянию на 04:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 995 транспортных средств, а со стороны Керчи — 360 машин.