Волонтер Алехин: на Украине удерживают 30 жителей Суджанского района

«По официальным данным, около 30 человек сейчас удерживаются на Украине. Насколько я знаю, это Суджанский район. Точно есть несколько человек из Казачьей Локни. То есть они все из Суджанского района — это Казачья Локня, сама Суджа и ближние к ней населенные пункты», — сказал собеседник издания.