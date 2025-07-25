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Волонтер Алехин: на Украине удерживают 30 жителей Суджанского района

По словам военного волонтера, около 30 человек сейчас удерживаются до сих пор на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Все удерживаемые до сих пор на территории Украины жители Курской области из Суджанского района. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный волонтер Роман Алехин.

Ранее депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращенные на родину, могут подвергаться воздействию украинских спецслужб.

«По официальным данным, около 30 человек сейчас удерживаются на Украине. Насколько я знаю, это Суджанский район. Точно есть несколько человек из Казачьей Локни. То есть они все из Суджанского района — это Казачья Локня, сама Суджа и ближние к ней населенные пункты», — сказал собеседник издания.

До этого помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории. По его словам, один из пунктов достигнутых договоренностей остается неисполненным, несмотря на обещания киевского режима.

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