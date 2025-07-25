Волонтер Алехин: на Украине удерживают 30 жителей Суджанского района

Все удерживаемые до сих пор на территории Украины жители Курской области из Суджанского района. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный волонтер Роман Алехин.
Ранее депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращенные на родину, могут подвергаться воздействию украинских спецслужб.
«По официальным данным, около 30 человек сейчас удерживаются на Украине. Насколько я знаю, это Суджанский район. Точно есть несколько человек из Казачьей Локни. То есть они все из Суджанского района — это Казачья Локня, сама Суджа и ближние к ней населенные пункты», — сказал собеседник издания.
До этого помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории. По его словам, один из пунктов достигнутых договоренностей остается неисполненным, несмотря на обещания киевского режима.