Военный раскрыл, откуда массово летят БПЛА на Сочи, Краснодар и Ростов

Дандыкин обратил внимание, что «Лютый» летит достаточно низко, из-за чего его сложно сбить. Этот беспилотник способен развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать расстояние до 1 тыс. км. Боевая часть «Лютого» — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. БПЛА использует инерциальную систему наведения с коррекцией по спутникам.