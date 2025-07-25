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Военный раскрыл, откуда массово летят БПЛА на Сочи, Краснодар и Ростов

В ночь на 24 июля дроны ВСУ совершили налет на юг России.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники наносят наиболее массированные удары по югу России, включая Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону, заявил aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, говоря об атаке БПЛА в ночь на 24 июля.

Военный эксперт рассказал, откуда могут запускать дроны по югу России и кто курирует их запуск.

Откуда летят беспилотники на Краснодар, Ростов и Сочи.

ВСУ запускают дроны на юг России с территории Одессы или Николаева, считает Дандыкин.

«Это район Одессы, Очакова, Николаева. Вполне вероятно, они летели над Черным морем, над серединой, потом развернулись и пошли», — сказал Дандыкин.

Такого же мнения придерживается и российский хакер, известный под псевдонимом PalachPro, который раньше с помощью нейросети установил точки запуска дронов на Крым.

«Удары могли идти через побережье Черного моря. Возможны запуски по нефтяным и логистическим объектам в Краснодарском крае», — отметил он в беседе с aif.ru.

Кто курирует налеты дронов на юг России.

По мнению Дандыкина, атаки дронов ВСУ на российские регионы курируют западные спецслужбы.

«Самостоятельно они ничего не делают. Им все подсказывают, а дальше говорят, что это они», — подчеркнул он.

Говоря об атаке в ночь на 24 июля, Дандыкин обратил внимание, что она произошла после разъезда делегаций РФ и Украины из Стамбула.

«Они приехали, поговорили, но Киев, вероятно, обозлило понимание, что никакой встречи между просроченным украинским фюрером и нашим президентом не будет. Они изначально это понимали и решили совершить такую террористическую вылазку, показательный массированный удар», — пояснил капитан первого ранга запаса.

Какие дроны используют для налетов на Сочи, Краснодар и другие регионы.

СМИ, освещая атаки на юг России, отмечали, что для атак в основном используются дроны «Лютый», «Бобер» и PD-2.

Дандыкин обратил внимание, что «Лютый» летит достаточно низко, из-за чего его сложно сбить. Этот беспилотник способен развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать расстояние до 1 тыс. км. Боевая часть «Лютого» — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. БПЛА использует инерциальную систему наведения с коррекцией по спутникам.

«Бобер», как и «Лютый», может пролететь около 1 тыс. км, при этом вес его боевой части составляет 20 кг. Устройство представляет собой моноплан, разработанный по аэродинамической схеме «утка», то есть летает «хвостом вперед».

PD-2 создавался как разведчик, а не как дрон-камикадзе. Длина его фюзеляжа почти 3 метра и размах крыльев около 5 метров, а максимальная грузоподъемность для транспортировки взрывчатых веществ составляет 30 кг при дальности применения до 1100 км, рассказывал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

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