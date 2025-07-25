Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты отмечают нехватку продавцов в Новосибирской области

При этом, по данным аналитиков, работодатели предлагают заработную плату выше ожидаемой кандидатами.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске фиксируется высокий спрос на кадры в сфере продаж. Потребность в продавцах-консультантах и продавцах-кассирах в нашей области находится на самом высоком уровне среди всех регионов Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

«В Новосибирской области на одну вакансию продавца приходится 1,2 резюме потенциальных кандидатов, что значительно ниже нормальных значений (4,0−7,9 резюме на вакансию)», — отмечают эксперты.

При этом средняя зарплата, предлагаемая работодателями, составляет 55,3 тысячи рублей, что выше ожиданий кандидатов в данной сфере — 50 тысяч рублей. В списке наиболее конкурентных денежных окладов среди регионов Сибири Новосибирская область также занимает лидирующую позицию.

Андрей Лактионов