Эксперты отмечают нехватку продавцов в Новосибирской области

В Новосибирске фиксируется высокий спрос на кадры в сфере продаж. Потребность в продавцах-консультантах и продавцах-кассирах в нашей области находится на самом высоком уровне среди всех регионов Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.