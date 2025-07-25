Эксперты отмечают нехватку продавцов в Новосибирской области

В Новосибирске фиксируется высокий спрос на кадры в сфере продаж. Потребность в продавцах-консультантах и продавцах-кассирах в нашей области находится на самом высоком уровне среди всех регионов Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
«В Новосибирской области на одну вакансию продавца приходится 1,2 резюме потенциальных кандидатов, что значительно ниже нормальных значений (4,0−7,9 резюме на вакансию)», — отмечают эксперты.
При этом средняя зарплата, предлагаемая работодателями, составляет 55,3 тысячи рублей, что выше ожиданий кандидатов в данной сфере — 50 тысяч рублей. В списке наиболее конкурентных денежных окладов среди регионов Сибири Новосибирская область также занимает лидирующую позицию.
Ранее мы писали, что зарплаты новосибирцев выросли на 13%.
Андрей Лактионов