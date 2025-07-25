Рогов назвал участки в Запорожской области, где ВС РФ активно наступает

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru на каких участках зоны СВО в Запорожской области на данный момент походят наиболее активные боевые действия.
«Российская армия продолжает освобождать Запорожскую область. Наиболее активно сейчас боевые действия развиваются в трех населенных пунктах: в Плавнях — это крайний запад, на берегу Днепра, в Малой Токмачке — это ореховское направление, и в Темировке — это приграничье Запорожской области и ДНР», — сказал Рогов.
Как сообщалось, что бойцы ВДВ успешно выбивают ВСУ из Плавней в Запорожской области. Ранеем также появилась информация о заходе российских бойцов в село Темировка.