Рогов назвал участки в Запорожской области, где ВС РФ активно наступает

«Российская армия продолжает освобождать Запорожскую область. Наиболее активно сейчас боевые действия развиваются в трех населенных пунктах: в Плавнях — это крайний запад, на берегу Днепра, в Малой Токмачке — это ореховское направление, и в Темировке — это приграничье Запорожской области и ДНР», — сказал Рогов.