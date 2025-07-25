«Давайте помогу»: пенсионеры пострадали от «доброй» женщины в Хабаровском крае

В Комсомольске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Она похищала деньги у пожилых женщин, под предлогом помощи проникая в их квартиры. Потерпевшими признаны пять пенсионерок. Общий ущерб составил больше 170 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Женщина подкарауливала пенсионерок у подъездов, когда те возвращались из магазинов с тяжелыми пакетами. Предлагала помочь донести покупки до квартиры. Пенсионеры, не подозревая подвоха, впускали её в дом.
Оказавшись внутри, женщина незаметно похищала деньги — из сумок, карманов курток, иногда прямо из кошельков. В одном случае она вместе с кошельком забрала и банковскую карту. С неё она потом оплачивала покупки в магазинах.
«Личность подозреваемой удалось установить благодаря записи камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде одного из домов. Именно там проживала одна из потерпевших», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщине вменяются сразу две статьи Уголовного кодекса — «Кража» и «Кража с проникновением в жилище». Материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд Комсомольска.