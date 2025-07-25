Члены правительственной комиссии вместе с Орловым посетят место трагедии Ан-24

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о создании правительственной комиссии для ликвидации последствий аварии самолета Ан-24, произошедшей в Тынде. Возглавил комиссию глава Министерства транспорта Андрей Никитин, пишет «Царьград». В состав комиссии вошли руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, глава Ространснадзора Виктор Гулин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, замлавы МЧС России Виктор Яцуценко, замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства труда и социальной защиты, МВД и Роструда.