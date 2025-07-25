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В Красноярском крае появилась карта стихийных свалок

Жители Красноярского края смогут следить в режиме онлайн за ликвидацией стихийных свалок.

Источник: «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края»

Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

В 2025 году в Красноярском крае ликвидируют около 250 стихийных свалок. Работы проводятся силами муниципалитетов и за счет краевого бюджета. Последним выделили 200 млн рублей. За эти средства порядок наведут в Красноярске, Канском, Абанском, Курагинском, Минусинском, Иланско-Нижнеингашском, Рыбинском и Ужурском муниципальных округах. Минэкологии контролирует процесс и призывает подключаться общественных инспекторов, организации и жителей края.

Всего планируется очистить от отходов более 300 тысяч кв. метров территории с объемом мусора более 150 тысяч кубометров. В министерстве отметили, что будет жесткий контроль за расходованием средств, чтобы достичь порядка на местах.

В министерстве разработали карту несанкционированных мест размещения отходов. Когда начнутся работы по ликвидации свалок, обозначения на карте будут менять цвет с синего на зеленый. Так можно будет отслеживать процесс в режиме онлайн.

Ранее сообщалось о том, что красноярцам в июле пересчитают тарифы на вывоз мусора.