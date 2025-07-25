В Красноярском крае появилась карта стихийных свалок

Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.
В 2025 году в Красноярском крае ликвидируют около 250 стихийных свалок. Работы проводятся силами муниципалитетов и за счет краевого бюджета. Последним выделили 200 млн рублей. За эти средства порядок наведут в Красноярске, Канском, Абанском, Курагинском, Минусинском, Иланско-Нижнеингашском, Рыбинском и Ужурском муниципальных округах. Минэкологии контролирует процесс и призывает подключаться общественных инспекторов, организации и жителей края.
Всего планируется очистить от отходов более 300 тысяч кв. метров территории с объемом мусора более 150 тысяч кубометров. В министерстве отметили, что будет жесткий контроль за расходованием средств, чтобы достичь порядка на местах.
В министерстве разработали карту несанкционированных мест размещения отходов. Когда начнутся работы по ликвидации свалок, обозначения на карте будут менять цвет с синего на зеленый. Так можно будет отслеживать процесс в режиме онлайн.
Ранее сообщалось о том, что красноярцам в июле пересчитают тарифы на вывоз мусора.