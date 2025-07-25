В Новосибирске завершили укладку асфальта на путепроводе на Фрунзе

В Новосибирске продолжаются работы по реконструкции путепровода на улице Фрунзе. Как сообщает мэрия города, подрядчик уже завершил укладку выравнивающего слоя асфальта на проезжей части и постоянного покрытия на тротуаре. Параллельно ведётся укрепление опор путепровода, проходящего через улицу Ипподромскую.
По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, на следующей неделе начнётся ремонт второй части путепровода. О переключении движения дорожные службы сообщат дополнительно.
Ремонтные работы на объекте, начатые в марте 2025 года, планируется завершить в октябре текущего года. В перечень работ входит замена деформационных швов, ремонт сопряжения моста с насыпями, устройство водоотвода и дренажных каналов, укрепление конусов, обновление мостового полотна и тротуаров, а также монтаж новой пешеходной галереи и ограждений.
Мэрия Новосибирска обращается к водителям с просьбой соблюдать особую осторожность при проезде зоны ремонта и внимательно следить за изменениями в организации движения.