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В Новосибирске завершили укладку асфальта на путепроводе на Фрунзе

Работы на объекте начались в марте 2025 года и будут завершены в октябре.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске продолжаются работы по реконструкции путепровода на улице Фрунзе. Как сообщает мэрия города, подрядчик уже завершил укладку выравнивающего слоя асфальта на проезжей части и постоянного покрытия на тротуаре. Параллельно ведётся укрепление опор путепровода, проходящего через улицу Ипподромскую.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, на следующей неделе начнётся ремонт второй части путепровода. О переключении движения дорожные службы сообщат дополнительно.

Ремонтные работы на объекте, начатые в марте 2025 года, планируется завершить в октябре текущего года. В перечень работ входит замена деформационных швов, ремонт сопряжения моста с насыпями, устройство водоотвода и дренажных каналов, укрепление конусов, обновление мостового полотна и тротуаров, а также монтаж новой пешеходной галереи и ограждений.

Мэрия Новосибирска обращается к водителям с просьбой соблюдать особую осторожность при проезде зоны ремонта и внимательно следить за изменениями в организации движения.