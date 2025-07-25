Умерший актер Датешидзе пытался вылечить рак экспериментальными уколами

«Ему прекратили делать химиотерапию, когда выяснилось, что она вредно начинает влиять на его организм. Ему нужно было поднимать гемоглобин, необходимо было колоть всякие препараты. Гемоглобин немного подняли, затем сделали еще одну химию, после чего прошел консилиум врачей. Как мне говорила жена Кирилла, тогда они прямо сказали, что, к сожалению, ничего хорошего его не ожидает. Но он не хотел с этим мириться. Они нашли клинику, где им предложили попробовать дорогие экспериментальные уколы от рака. Он находился до последних дней дома. Потом ему стало плохо и его увезли в больницу, где он в итоге и скончался», — сказал собеседник издания.