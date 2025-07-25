Умерший актер Датешидзе пытался вылечить рак экспериментальными уколами

Актер театра и кино, театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе перед смертью пытался бороться с раком экспериментальными уколами. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил его друг Владимир Котов.
«Ему прекратили делать химиотерапию, когда выяснилось, что она вредно начинает влиять на его организм. Ему нужно было поднимать гемоглобин, необходимо было колоть всякие препараты. Гемоглобин немного подняли, затем сделали еще одну химию, после чего прошел консилиум врачей. Как мне говорила жена Кирилла, тогда они прямо сказали, что, к сожалению, ничего хорошего его не ожидает. Но он не хотел с этим мириться. Они нашли клинику, где им предложили попробовать дорогие экспериментальные уколы от рака. Он находился до последних дней дома. Потом ему стало плохо и его увезли в больницу, где он в итоге и скончался», — сказал собеседник издания.
Датешидзе скончался на 79-м году жизни после трехлетней борьбы с онкологическим заболеванием. Котов сообщил aif.ru, что актера похоронят 27 июля на Смоленском кладбище.
Актер родился в 1946 году. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Датешидзе служил в Ленинградском театре драмы и комедии, а также Санкт-Петербургском академическом театре комедии.
Он снялся в более 40 проектах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Империя под ударом», «Литейный» и «Черный ворон».