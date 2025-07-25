Актер из Иркутска снялся во втором сезоне сериала «Букины»

С 28 июля зрители смогут увидеть новые приключения самой любимой семейки из Екатеринбурга в сериале «Букины» (16+). По сюжету герои покидают привычный дом и возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше — только герои изменились. Гена начал заботиться о здоровье. Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку. А Рома успел жениться и теперь ждёт ребёнка вместе с женой Зоей, пишет ИА IrkutskMedia.
Под одной крышей уживаются сразу две семьи — а значит, привычная жизнь превращается в бурный водоворот бытовых сражений, курьёзов и капустников. И всё это — в любимых декорациях, которые помнят миллионы зрителей.
Во втором сезоне сериала роль врача сыграет Сергей Ланбамин, известный иркутянам по таким сериалам, как «Бедные смеются, богатые плачут» (16+), «Телохранители» (16+), «Нина» (16+), «Проект “Анна Николаевна” (16+) и другим. Актер родился в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, однако студенческую жизнь провел в Иркутске, окончив здесь театральное училище в 1991 году.
«Я прожил в Иркутске четыре года, пока там учился. Очень любил гулять по Карла Маркса, Тимирязева, по набережной. Конечно, важными для меня местами были и остаются ТЮЗ, Драмтеатр. Мне пришлось впервые выходить на профессиональную сцену в одном театре, а затем в другом. Сначала мы в Иркутске играли детский спектакль “Любовь к трем апельсинам” (6+), потом на большой сцене Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова играли музыкальную сказку в постановке Леонида Викторовича Мацуева, который был нашим педагогом», — делился воспоминаниями Сергей.
К своим ролям также возвращаются Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов. Вместе с ними в кадре вновь появится Павел Савинков в роли соседа Толика. Режиссёром второго сезона стал Шабан Муслимов, который работал ещё над проектом «Счастливы вместе» (16+).