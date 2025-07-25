Актер из Иркутска снялся во втором сезоне сериала «Букины»

«Я прожил в Иркутске четыре года, пока там учился. Очень любил гулять по Карла Маркса, Тимирязева, по набережной. Конечно, важными для меня местами были и остаются ТЮЗ, Драмтеатр. Мне пришлось впервые выходить на профессиональную сцену в одном театре, а затем в другом. Сначала мы в Иркутске играли детский спектакль “Любовь к трем апельсинам” (6+), потом на большой сцене Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова играли музыкальную сказку в постановке Леонида Викторовича Мацуева, который был нашим педагогом», — делился воспоминаниями Сергей.