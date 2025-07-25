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FT: Германия создаст «самую сильную армию» с помощью 18-летних добровольцев

В текущем году Минобороны ФРГ планирует набрать на службу 15 тысяч добровольцев.

Источник: Аргументы и факты

Власти ФРГ планируют создать «самую сильную армию в Европе», говорится в сообщении британского издания Financial Times.

По его данным, такая армия будет создаваться благодаря ежегодному наращиванию добровольцев «из числа 18-летних до 40 тысяч человек к 2031 году».

В материале сказано, что в августе немецкому правительство представят соответствующий законопроект.

Кроме того, в текущем году Минобороны ФРГ планирует набрать на службу 15 тысяч добровольцев. При этом данную цифру предлагается увеличивать на три-пять тысяч человек. Добровольцам будут платить зарплату в размере две тысяч евро в месяц.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что альянс ФРГ и Британии может означать подготовку к войне с Российской Федерацией.