FT: Германия создаст «самую сильную армию» с помощью 18-летних добровольцев

Кроме того, в текущем году Минобороны ФРГ планирует набрать на службу 15 тысяч добровольцев. При этом данную цифру предлагается увеличивать на три-пять тысяч человек. Добровольцам будут платить зарплату в размере две тысяч евро в месяц.