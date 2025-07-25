Замена популярным батончикам найдена: на полках российских магазинов скоро появятся аналоги

Как KP.RU писал ранее, в пресс-службе X5 сообщили о том, что компания приняла решение прекратить поставки продукции Mars в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Причиной послужило то, что, по оценке ритейлера, условия, предложенные поставщиком, не соответствуют принципам справедливого ценообразования.