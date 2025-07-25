Замена популярным батончикам найдена: на полках российских магазинов скоро появятся аналоги

В России активно производятся аналоги шоколадных батончиков Snickers и Twix, однако допускаются они на не самых известных прилавках. Об этом Lenta.ru рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Политик считает, что американская компания Mars, производящая популярные батончики на территории нашей страны, завышает цены. В беседе с изданием спикер подчеркнул, что цены на эти виды лакомства смогут нормализовать другие производители.
«Будут другие производители выпускать батончики или они нормализуют цены», — сказал Делягин.
Как KP.RU писал ранее, в пресс-службе X5 сообщили о том, что компания приняла решение прекратить поставки продукции Mars в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Причиной послужило то, что, по оценке ритейлера, условия, предложенные поставщиком, не соответствуют принципам справедливого ценообразования.