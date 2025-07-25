В противостоянии Таиланда и Камбоджи не обошлось без Украины: что заметили эксперты

Очередное обострение произошло 24 июля, когда на спорной границе между Камбоджей и Таиландом начались перестрелки. По информации властей противоборствующих сторон, в результате столкновений с Камбоджей погибли не менее восьми человек. В частности, в тайской провинции Сисакет ракета попала в магазин, расположенный в Бан Нам Йене, примерно в 12 милях (20 километрах) от границы с Камбоджей.