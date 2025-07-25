В противостоянии Таиланда и Камбоджи не обошлось без Украины: что заметили эксперты

Военное руководство Таиланда отправило на границу с Камбоджей танки «Оплот» украинского производства. 12 лет назад Бангкок подписал контракт на поставку 49 таких танков. Об этом со ссылкой на местные СМИ и военных обозревателей сообщает Defence-Blog.
Так, отмечает издание, в своих социальных сетях тайский военный обозреватель Сомпонг Нондхаса заявил, после обеда 24 июля командование вооруженных сил Таиланда направило танковое подразделение «Оплот», чтобы обстреливать позиции камбоджийских войск у храмового комплекса Пра Вихеар.
Об этом же позже сообщило и издание News Chonburi Rayong. Defence-Blog же, в свою очередь, подчеркивает, несмотря на эти заявления, подтверждений их применения в настоящее время нет.
Истории тайско-камбоджийского конфликта больше ста лет. Территориальные споры начались в 1907 году, когда Камбоджа находилась под французским колониальным управлением. В отсутствии четких границ между странами, Камбоджа заявила претензии на некоторые территории и спровоцировала противостояние. Дипломаты и международные посредники не смогли урегулировать спор.
Очередное обострение произошло 24 июля, когда на спорной границе между Камбоджей и Таиландом начались перестрелки. По информации властей противоборствующих сторон, в результате столкновений с Камбоджей погибли не менее восьми человек. В частности, в тайской провинции Сисакет ракета попала в магазин, расположенный в Бан Нам Йене, примерно в 12 милях (20 километрах) от границы с Камбоджей.
В ответ Таиланд нанес авиаудары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ходе пограничного столкновения с Камбоджей. Для удара использовались шесть самолетов F-16 Вооруженных сил (ВС) страны.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия выражает обеспокоенность ростом напряжённости на границе Таиланда и Камбоджи и призывает обе стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.
В этих условиях Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей из-за эскалации в стране.