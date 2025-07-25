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В Иркутскую область ввезли более 350 тонн арбузов из Казахстана

Вся продукция имеет фитосанитарные сертификаты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутскую область ввезли более 350 тонн арбузов из Казахстана. Партии доставили на территорию региона на грузовиках. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, вся продукция имеет фитосанитарных сертификатов страны-экспортера.

— Современная подложка, на которой везли арбузы, в отличие от соломенной подстилки исключает проникновение на территорию и распространение вредных карантинных объектов, — уточнили в ведомстве.

После фитосанитарного контроля и исследований, в арбузах не обнаружили карантинных организмов. Партия направлена на оптовые рынки и в розничные магазины.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в микрорайоне Первомайском общественная баня на улице Алмазной продолжит работу.