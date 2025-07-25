В Иркутскую область ввезли более 350 тонн арбузов из Казахстана. Партии доставили на территорию региона на грузовиках. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, вся продукция имеет фитосанитарных сертификатов страны-экспортера.