В Иркутскую область ввезли более 350 тонн арбузов из Казахстана. Партии доставили на территорию региона на грузовиках. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, вся продукция имеет фитосанитарных сертификатов страны-экспортера.
— Современная подложка, на которой везли арбузы, в отличие от соломенной подстилки исключает проникновение на территорию и распространение вредных карантинных объектов, — уточнили в ведомстве.
После фитосанитарного контроля и исследований, в арбузах не обнаружили карантинных организмов. Партия направлена на оптовые рынки и в розничные магазины.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в микрорайоне Первомайском общественная баня на улице Алмазной продолжит работу.