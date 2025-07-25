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Новым главой Самарской епархии вместо Сергия назначен Феодосий

24 июля на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви были утверждены изменения в руководстве ряда епархий, включая Самарскую.

24 июля на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви были утверждены изменения в руководстве ряда епархий, включая Самарскую.

Митрополит Сергий, возглавлявший Самарскую и Новокуйбышевскую епархии, освобождён от должности и отправлен на почётную пенсию.

В дальнейшем он будет проживать в Рязанской области, а его содержание будет обеспечиваться за счёт средств Самарской епархии.

На его место назначен епископ Феодосий (Фомин), ранее руководивший Нижнетагильской и Невьянской епархией.

Он освобождён от прежнего служения и возглавил Самарскую митрополию. Об этом сообщил «Коммерсант Волга».

Также Синод принял решение освободить епископа Никифора от управления Отрадненской и Похвистневской епархией.

Архиерей направлен на покой и будет пребывать в Иоанно-Предтеченском мужском монастыре в Астрахани.

Новым правящим архиереем Отрадненской епархии станет игумен Кирилл (Умрилов) из Томской епархии. Место и время его хиротонии в сан епископа будут объявлены после утверждения Патриархом Кириллом.

Все решения вступили в силу.

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