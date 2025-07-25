Психолог рассказала, какие сигналы в переписке укажут на симпатию мужчины

Психолог Ника Болзан поделилась, как по переписке понять, что вы нравитесь мужчине. Оказалось, важно обращать внимание не только на слова, но и на поведение собеседника в чате — оно может выдать настоящую симпатию. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Главный показатель — это вовлеченность. Мужчина оперативно отвечает, проявляет инициативу в переписке, задает вопросы, комментирует ваши ответы, использует смайлики. Обратите внимание, интересуется ли он вашим днем, сам ли делится своими мыслями и переживаниями — такие детали выдают настоящую симпатию, — объяснила специалист.
По словам психолога, влюбленный человек проявляет настоящий интерес к вашей жизни и старается поддерживать вас эмоционально. Один из ярких признаков чувств — стремление поднять настроение: если мужчина часто шутит и хочет вас рассмешить, это говорит о его неравнодушии.
Также эксперт отметила, что в реальной жизни иногда мужчины выражают симпатию через стремление защитить вас, даже в обычных, на первый взгляд, ситуациях. Если он чутко реагирует на ваше настроение или замечает малейшие изменения в вашей внешности, это явный признак его заинтересованности.