Психолог рассказала, какие сигналы в переписке укажут на симпатию мужчины

Также эксперт отметила, что в реальной жизни иногда мужчины выражают симпатию через стремление защитить вас, даже в обычных, на первый взгляд, ситуациях. Если он чутко реагирует на ваше настроение или замечает малейшие изменения в вашей внешности, это явный признак его заинтересованности.