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Психолог рассказала, какие сигналы в переписке укажут на симпатию мужчины

Психолог Болзан: влюбленный мужчина всегда проявляет инициативу в переписке.

Источник: Комсомольская правда

Психолог Ника Болзан поделилась, как по переписке понять, что вы нравитесь мужчине. Оказалось, важно обращать внимание не только на слова, но и на поведение собеседника в чате — оно может выдать настоящую симпатию. Об этом эксперт рассказала KP.RU.

— Главный показатель — это вовлеченность. Мужчина оперативно отвечает, проявляет инициативу в переписке, задает вопросы, комментирует ваши ответы, использует смайлики. Обратите внимание, интересуется ли он вашим днем, сам ли делится своими мыслями и переживаниями — такие детали выдают настоящую симпатию, — объяснила специалист.

По словам психолога, влюбленный человек проявляет настоящий интерес к вашей жизни и старается поддерживать вас эмоционально. Один из ярких признаков чувств — стремление поднять настроение: если мужчина часто шутит и хочет вас рассмешить, это говорит о его неравнодушии.

Также эксперт отметила, что в реальной жизни иногда мужчины выражают симпатию через стремление защитить вас, даже в обычных, на первый взгляд, ситуациях. Если он чутко реагирует на ваше настроение или замечает малейшие изменения в вашей внешности, это явный признак его заинтересованности.