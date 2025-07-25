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В Омске хотят закрыть секцию айкидо через суд

Организация не представила отчёт по полученным финансам и имуществу из иностранных источников.

Источник: Om1 Омск

В Центральный райсуд Омска поступил иск от Управления Минюста России по Омской области с требованием закрыть региональную федерацию айкидо. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иск подан из-за того, что организация не предоставила ежегодный отчёт о поступлениях и использовании денежных средств, полученных из иностранных источников в 2024 году.

Минюст утверждает, что федерация нарушила федеральный закон «Об общественных объединениях» и приказ Минюста России от 30 сентября 2021 года № 185. В связи с этим ведомство просит исключить информацию о федерации из Единого государственного реестра юридических лиц.

Региональная федерация айкидо была зарегистрирована в феврале 2013 года. Ее президентом является предприниматель Денис Кришкевич, также являющийся учредителем «Омской областной газовой компании».