В Омске хотят закрыть секцию айкидо через суд

В Центральный райсуд Омска поступил иск от Управления Минюста России по Омской области с требованием закрыть региональную федерацию айкидо. Об этом сообщает «Коммерсант».
Иск подан из-за того, что организация не предоставила ежегодный отчёт о поступлениях и использовании денежных средств, полученных из иностранных источников в 2024 году.
Минюст утверждает, что федерация нарушила федеральный закон «Об общественных объединениях» и приказ Минюста России от 30 сентября 2021 года № 185. В связи с этим ведомство просит исключить информацию о федерации из Единого государственного реестра юридических лиц.
Региональная федерация айкидо была зарегистрирована в феврале 2013 года. Ее президентом является предприниматель Денис Кришкевич, также являющийся учредителем «Омской областной газовой компании».