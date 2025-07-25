Аграновский: Макрону будет непросто доказать вину писавшей про пол его жены

У президента Франции Эммануэля Макрона есть шанс выиграть суд против американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что жена президента Франции якобы является мужчиной, но сделать это будет непросто. Об этом aif.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
«Наверняка Макрон обратится к американским адвокатам. Шансы выиграть у него есть, но это будет непросто, потому что американцы носятся со свободой слова, засудить журналиста там не так просто на практике», — сказал Аграновский.
По мнению адвоката, Оуэнс не сможет доказать свои утверждения.
В иске на 218 страниц американскую журналистку обвиняют в распространении «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение о том, что супруга Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.
Ранее апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, осужденную по статье «Клевета» за заявление о том, что жена Макрона Брижит якобы является мужчиной.