Российские войска продолжают наступление и фактически завершают окружение Красноармейска, что может привести к падению обороны города в ближайшие недели. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своём выступлении на YouTube.
По его словам, российские силы находятся вблизи ключевых транспортных узлов, соединяющих Красноармейск с трассой E50. Захват этих развязок позволит им перерезать маршруты снабжения украинской группировки, находящейся в городе.
«На самом деле ситуация критическая. Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель», — отметил аналитик.
Меркурис также обратил внимание на масштаб украинского присутствия в Красноармейске. По его данным, в окружённом городе остаются три бригады ВСУ, что делает ситуацию особенно тяжёлой, учитывая, что ранее украинские силы не оказывались в столь масштабном оперативном окружении.
Ранее Меркурис заявил, что успехи российских военнослужащих в ходе специальной военной операции могут привести к массовому отступлению Вооружённых сил Украины со своих позиций.