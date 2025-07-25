Меркурис: ВСУ потеряют контроль над Красноармейском в ближайшее время

Меркурис также обратил внимание на масштаб украинского присутствия в Красноармейске. По его данным, в окружённом городе остаются три бригады ВСУ, что делает ситуацию особенно тяжёлой, учитывая, что ранее украинские силы не оказывались в столь масштабном оперативном окружении.