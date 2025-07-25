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До конца недели в Башкирии будет дождливо

Прогноз погоды составили синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится пасмурная погода. Прогноз составили синоптики Башгидромета.

В пятницу, 25 июля, днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, грозами и сильным ветром. Температура воздуха составит +22,+27°.

В субботу, 26 июля, осадки ожидаются лишь в отдельных районах, на востоке они будут умеренными. Ночью похолодает до +10,+15°, днем потеплеет до +19,+24°.

В воскресенье, 27 июля, кратковременные дожди будут идти ночью в некоторых районах, днем — по всей республике. Ночью температура понизится до +8,+13°, а днем повысится до +17,+22°.