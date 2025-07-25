До конца недели в Башкирии будет дождливо

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится пасмурная погода. Прогноз составили синоптики Башгидромета.
В пятницу, 25 июля, днем ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, грозами и сильным ветром. Температура воздуха составит +22,+27°.
В субботу, 26 июля, осадки ожидаются лишь в отдельных районах, на востоке они будут умеренными. Ночью похолодает до +10,+15°, днем потеплеет до +19,+24°.
В воскресенье, 27 июля, кратковременные дожди будут идти ночью в некоторых районах, днем — по всей республике. Ночью температура понизится до +8,+13°, а днем повысится до +17,+22°.