Волонтер Алехин рассказал об удерживаемых ВСУ жителях Курской области

«Это обычные люди, не какие-то там сотрудники полиции или люди из семьи военнослужащего. Украина удерживает обычных русских людей. Я знаю, что до этого жителей Курской области держали на территории Сумской области, в самом городе Сумы. А где удерживают этих 30 человек — не знаю», — сказал собеседник издания.