Украина до сих пор удерживает на своей территории обычных русских людей из Курской области. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный волонтер Роман Алехин.
Ранее депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращенные на родину, могут подвергаться воздействию украинских спецслужб.
«Это обычные люди, не какие-то там сотрудники полиции или люди из семьи военнослужащего. Украина удерживает обычных русских людей. Я знаю, что до этого жителей Курской области держали на территории Сумской области, в самом городе Сумы. А где удерживают этих 30 человек — не знаю», — сказал собеседник издания.
До этого помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории. По его словам, один из пунктов достигнутых договоренностей остается неисполненным, несмотря на обещания киевского режима.