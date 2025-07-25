Губернатор Хоценко провёл совещание по вопросам газификации Омской области

Как сообщили в правительстве Омской области, на заседании регионального штаба под руководством губернатора региона Виталия Хоценко был рассмотрен ход строительства объектов газоснабжения в северной части области. Также обсудили подготовку потребителей к использованию газа в Большереченском, Тарском, Знаменском и Тевризском районах.
Особое внимание уделили реализации двух стратегически важных проектов: строительству газопроводов от ГРС «Андреевская» в Саргатском районе до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская», а также от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» в Тарском районе. Ввод в эксплуатацию этих объектов обеспечит газом более 6 тысяч домов и 39 котельных в 18 населенных пунктах Большереченского района.
Муниципалитетам предстоит большая работа по проектированию, оснащению и модернизации котельных, в том числе с использованием государственной поддержки.
Отдельно на заседании была затронута тема подготовки потребителей к приему газа, подчеркнув важность скоординированной работы всех участников процесса.
Виталий Хоценко поручил профильным ведомствам, ресурсоснабжающим организациям и муниципалитетам усилить информационную работу с населением. Он подчеркнул, что жители каждого населенного пункта должны знать сроки прихода природного газа.
По словам главы региона, необходимо рассказывать о преимуществах газового отопления, сроках подачи газа и мерах социальной поддержки. Губернатор отметил важность подомовых обходов, когда сотрудники газовых компаний совместно с представителями местных властей информируют граждан о порядке подключения, необходимых документах и отвечают на вопросы.
Ранее мы писали, что начало работы магистрального газопровода в северных районах Омской области, где зимой наблюдаются перебои с газом из-за истощения месторождения, ожидается в IV квартале 2025 года.