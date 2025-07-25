Губернатор Хоценко провёл совещание по вопросам газификации Омской области

Особое внимание уделили реализации двух стратегически важных проектов: строительству газопроводов от ГРС «Андреевская» в Саргатском районе до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская», а также от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» в Тарском районе. Ввод в эксплуатацию этих объектов обеспечит газом более 6 тысяч домов и 39 котельных в 18 населенных пунктах Большереченского района.