Юрист объяснила, после какого опоздания россиян могут уволить с работы

В то же время для женщин достаточным считается доход в 235 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины называют сумму в 280 тысяч рублей. Среди респондентов с уровнем заработка ниже 50 тысяч рублей в месяц оптимальным доходом для счастья названы 200 тысяч рублей. Те же, кто уже зарабатывает свыше 100 тысяч рублей, считают желаемым месячным доходом сумму в 300 тысяч рублей, передает MK.RU.