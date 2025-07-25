Юрист объяснила, после какого опоздания россиян могут уволить с работы

Трудовой кодекс разрешает за такое нарушение уволить сотрудника.
Работодатели в России получили право увольнять сотрудников за опоздание на рабочее место более чем на четыре часа без уважительных причин. Об этом сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.
Эксперт объяснила, что по российскому трудовому законодательству отсутствие сотрудника на рабочем месте свыше четырех часов без уважительных причин приравнивается к прогулу, что является основанием для расторжения трудового договора. «Но работодатель в любом случае должен разобраться, в чем причина. Насколько виноват работник, не было ли уважительной причины, были ли для работодателя таким нарушением причинены какие-то негативные последствия. Это несмотря даже на то, что формально Трудовой кодекс разрешает за такое однократное нарушение произвести увольнение», — пояснила Рыбакова агентству «Прайм».
По словам юриста, если опоздание не превышает пяти-десяти минут, то, как правило, ограничиваются воспитательной беседой. Только при регулярных опозданиях или отсутствии уважительных объяснений может последовать дисциплинарное взыскание. Рыбакова также рекомендовала работникам своевременно уведомлять руководство о возможных задержках и предоставлять подтверждающие документы при наличии уважительных причин для отсутствия на работе.
Согласно исследованию аналитиков платформы SuperJob, среднестатистическому россиянину в возрасте старше 18 лет для ощущения счастья необходим ежемесячный доход в размере 257 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что в сентябре прошлого года требуемая сумма была на 3% ниже, а по сравнению с аналогичным опросом десятилетней давности этот показатель увеличился на 47%.
В то же время для женщин достаточным считается доход в 235 тысяч рублей в месяц, тогда как мужчины называют сумму в 280 тысяч рублей. Среди респондентов с уровнем заработка ниже 50 тысяч рублей в месяц оптимальным доходом для счастья названы 200 тысяч рублей. Те же, кто уже зарабатывает свыше 100 тысяч рублей, считают желаемым месячным доходом сумму в 300 тысяч рублей, передает MK.RU.