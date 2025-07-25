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Власти поддержат в Омской области ветеранов СВО на старте их личного бизнеса

На поддержку малого и среднего бизнеса, который будут вести ветераны СВО, государство выделило в 2025 году более 14 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред Госдумы, депутат «Единой России» от Омской области Александр Жуков сообщил, что Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение, которое касается и Омской области.

«Региону будет выделено в 2025 году 14,6 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства предусмотрены на сопровождение ветеранов СВО при заключении ими социального контракта в целях осуществления предпринимательской деятельности в первые два года становления бизнеса», — пояснил подробнее Жуков.

В областном Минтруде рассказали, что в текущем году планируется заключить более 3 000 социальных контрактов. К середине июля их уже заключено более 2200.

Ранее мы писали, что омские изобретатели при поддержке Народного фронта разработали для нужд СВО, прежде всего для эвакуации раненых, роботизированный комплекс «Омич».

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