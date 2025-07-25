Власти поддержат в Омской области ветеранов СВО на старте их личного бизнеса

Первый зампред Госдумы, депутат «Единой России» от Омской области Александр Жуков сообщил, что Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение, которое касается и Омской области.
«Региону будет выделено в 2025 году 14,6 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства предусмотрены на сопровождение ветеранов СВО при заключении ими социального контракта в целях осуществления предпринимательской деятельности в первые два года становления бизнеса», — пояснил подробнее Жуков.
В областном Минтруде рассказали, что в текущем году планируется заключить более 3 000 социальных контрактов. К середине июля их уже заключено более 2200.
Ранее мы писали, что омские изобретатели при поддержке Народного фронта разработали для нужд СВО, прежде всего для эвакуации раненых, роботизированный комплекс «Омич».