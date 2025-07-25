Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Кондрахин посоветовал 30 минут сна для сил в экстремальной ситуации

В экстремальной ситуации важно поддержать организм, отметил врач.

Источник: Аргументы и факты

Врач Кондрахин рассказал aif.ru, сколько времени нужно поспать для поддержания сил, если условия для сна экстремальные и не позволяют расслабиться на длительный период.

«Надо сказать, что в экстремальной ситуации важно поддержать организм. Для этого нужно хотя бы 30−40 минут сна. Такой сон не восстановит силы полностью, но поможет пережить возникшие неудобства», — отметил Кондрахин.

«Кемарить» лучше сидя, облокотившись об стену.

«Например, сидя на полу, облокачиваемся об стену — опора поддерживает тело, и так легче переносится нагрузка. То есть такой вариант даже лучше, чем стул», — отметил врач.

Кондрахин также напомнил, что такой короткий сон, как правило, рекомендуют дальнобойщикам, чтобы не ухудшалось внимание за рулем.

«Получасовой сон помогает перезагрузиться», — сказал Кондрахин.

Ранее Кондрахин назвал лучшие позы для сна.