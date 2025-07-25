Врач Кондрахин посоветовал 30 минут сна для сил в экстремальной ситуации

Врач Кондрахин рассказал aif.ru, сколько времени нужно поспать для поддержания сил, если условия для сна экстремальные и не позволяют расслабиться на длительный период.
«Надо сказать, что в экстремальной ситуации важно поддержать организм. Для этого нужно хотя бы 30−40 минут сна. Такой сон не восстановит силы полностью, но поможет пережить возникшие неудобства», — отметил Кондрахин.
«Кемарить» лучше сидя, облокотившись об стену.
«Например, сидя на полу, облокачиваемся об стену — опора поддерживает тело, и так легче переносится нагрузка. То есть такой вариант даже лучше, чем стул», — отметил врач.
Кондрахин также напомнил, что такой короткий сон, как правило, рекомендуют дальнобойщикам, чтобы не ухудшалось внимание за рулем.
«Получасовой сон помогает перезагрузиться», — сказал Кондрахин.
Ранее Кондрахин назвал лучшие позы для сна.