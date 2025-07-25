«Аллея памяти» появится в Иркутске. С ходом работ ознакомился губернатор Игорь Кобзев

Мы видим комплексное решение, когда целый достаточно большой участок городской территории не просто приводят в порядок, но и наполняют новыми смыслами. Скульптурная композиция, которая будет здесь установлена, — наш долг в первую очередь перед нашим подрастающим поколением, им мы показываем, какие периоды проходила наша страна для того, чтобы защитить свою независимость. Работы на каждом этапе сопровождают ветераны войн, мы учитываем их мнения и пожелания. Открыть объект планируем в ноябре, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.