«Аллея памяти» появится в Иркутске. С ходом работ ознакомился губернатор Игорь Кобзев

К восстановленному памятнику на «Аллее памяти» на территории площади Декабристов по проекту добавят две гранитные стелы с четырьмя художественными барельефами из бронзы, а также установят бронзовую композицию «Дед, Отец, Сын». Она отразит образы трех поколений воинов.
Инициативу по созданию «Аллеи памяти» выдвинули сами иркутяне. В 2024 году проект был представлен на Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства и победил. За него проголосовали примерно 12 тысяч человек.
Мемориал символизирует всех защитников нашего Отечества, которые ценой своей жизни сохранили и сохраняют мир на нашей Родине. Создавать такие пространства — наш долг, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Рядом находится Дом молодёжи, Дворец бракосочетания. Уверен, что площадь станет местом, куда будут приходить и молодожёны, и подрастающее поколение, чтобы почтить память тех, кто погиб во имя нашего мира. Здесь будут собираться ветераны боевых действий и члены семей наших защитников. Сквер станет комфортным местом и для отдыха жителей города.
Благоустройство площади Декабристов ведется из федерального, областного и местного бюджетов. В целом на работы направлено 80 миллионов рублей.
Мы видим комплексное решение, когда целый достаточно большой участок городской территории не просто приводят в порядок, но и наполняют новыми смыслами. Скульптурная композиция, которая будет здесь установлена, — наш долг в первую очередь перед нашим подрастающим поколением, им мы показываем, какие периоды проходила наша страна для того, чтобы защитить свою независимость. Работы на каждом этапе сопровождают ветераны войн, мы учитываем их мнения и пожелания. Открыть объект планируем в ноябре, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Иркутской области благоустроят 79 территорий: 55 общественных и 24 дворовых. Кроме того, реализуют девять проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.