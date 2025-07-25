Какие льготы положены красноярским предпенсионерам?

«Всем предпенсионерам, кому до выхода на страховую пенсию осталось менее пяти лет, положены льготы. К федеральным мерам поддержки, предоставляющимся независимо от региона, относятся освобождение от земельного и имущественного налога (на один объект: это может быть участок, дом, квартира или гараж), — рассказывает заместитель управляющего ОСФР по Красноярскому краю Марина Долматова. — Кроме того, на прохождение диспансеризации предоставляется два рабочих дня с сохранением рабочего места и зарплаты».