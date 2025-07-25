Какие льготы положены красноярским предпенсионерам?

Работодатель не имеет права увольнять предпенсионера и отказывать ему в приёме на работу по причине возраста.
«Всем предпенсионерам, кому до выхода на страховую пенсию осталось менее пяти лет, положены льготы. К федеральным мерам поддержки, предоставляющимся независимо от региона, относятся освобождение от земельного и имущественного налога (на один объект: это может быть участок, дом, квартира или гараж), — рассказывает заместитель управляющего ОСФР по Красноярскому краю Марина Долматова. — Кроме того, на прохождение диспансеризации предоставляется два рабочих дня с сохранением рабочего места и зарплаты».
Важно знать, что работодатель не имеет права увольнять предпенсионера и отказывать ему в приёме на работу по причине возраста. Этой категории граждан положено повышенное пособие по безработице при постановке на учёт в центре занятости на период до 12 месяцев, они имеют право пройти профессиональное переобучение.
Чтобы подтвердить право на получение льгот, может потребоваться справка о статусе предпенсионера, которую можно заказать на портале «Госуслуги», в клиентских службах Отделения СФР по Красноярскому краю.