Прибавка к пенсии с 1 августа: кому и сколько добавят

Также доплату получат граждане, достигшие 80 лет в июле 2025 года — с этого момента их фиксированная выплата к пенсии удваивается (до 17 815,40 рублей) и пенсионеры, получившие I группу инвалидности в июле — их фиксированная выплата увеличивается на 8 907,70 рублей. Кроме того эти категории также получат ежемесячную доплату: к страховой пенсии — 1 314 рублей, а к государственной пенсии — 1 377 рублей. Прибавку к пенсии назначают только по одному основанию.