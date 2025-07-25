Прибавка к пенсии с 1 августа: кому и сколько добавят

Соцфонд повысит страховые выплаты пенсионерам РФ.
С 1 августа в России будет проведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров — это связано с теми страховыми взносами, которые работодатели перечисляли за них в течение 2024 года. По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, перерасчет затронет только страховую часть пенсии. Кому и на сколько повысят выплаты с 1 августа — читайте в материале URA.RU.
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Что известно о перерасчете пенсий.
По словам Гаврилова, ежегодный августовский перерасчет касается только страховой части пенсии. Гаврилов также напомнил, что работающие пенсионеры продолжают накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) благодаря страховым взносам. В 2025 году стоимость одного балла составит 145 рублей 69 копеек. При этом даже при максимальных отчислениях размер прибавки к пенсии не превысит 437 рублей 7 копеек в месяц.
Когда и как будут выплачивать.
С 1 августа Социальный фонд России (СФР) проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это значит, что обращаться в Соцфонд не нужно.
Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику. Тем, у кого право на надбавку возникло в июле, выплаты начнутся с августа.
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Кто получит прибавку и сколько она составит.
Прибавку получат те, кто официально работал в 2024 году, и за кого работодатели платили страховые взносы. Сумма прибавки индивидуальна и зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК) и их стоимости. Максимально можно получить три коэффициента.
Также доплату получат граждане, достигшие 80 лет в июле 2025 года — с этого момента их фиксированная выплата к пенсии удваивается (до 17 815,40 рублей) и пенсионеры, получившие I группу инвалидности в июле — их фиксированная выплата увеличивается на 8 907,70 рублей. Кроме того эти категории также получат ежемесячную доплату: к страховой пенсии — 1 314 рублей, а к государственной пенсии — 1 377 рублей. Прибавку к пенсии назначают только по одному основанию.
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Какая должна была быть зарплата для получения трех баллов.
Следует отметить, что перерасчет пенсии с учетом ИПК будет производиться исходя из их стоимости на момент выхода на пенсию или на дату возобновления трудовой деятельности. Для того чтобы с начала августа получить максимальную надбавку в три балла при индексации, размер вашей заработной платы до вычета НДФЛ должен был превышать 58 тысяч рублей в месяц.
Как узнать о своих баллах.
Для получения информации о количестве пенсионных баллов необходимо на главной странице портала «Госуслуги» выбрать раздел «Каталог услуг». Затем перейти в подраздел «Пенсия, пособия и льготы» и выбрать опцию «Выписка из лицевого счета в СФР».
На открывшейся странице следует нажать кнопку «Получить выписку». На финальном этапе, в разделе «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета», пользователю предлагается выбрать дальнейшее действие: скачать файл с информацией на компьютер или открыть его непосредственно в браузере для ознакомления с данными о пенсионных накоплениях.
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Когда стоит увольняться.
Депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что пенсионерам стоит учитывать нюансы перерасчета пенсии при увольнении с работы. По его словам, после увольнения пенсионер может рассчитывать на восстановление всех повышающих выплат, которые полагались ему как неработающему гражданину. Фиксированная часть также подлежит восстановлению.
Говырин отметил, что перерасчет будет произведен начиная с месяца, следующего за датой увольнения. Чтобы избежать задержек с выплатами, он рекомендовал завершать трудовые отношения в последний день месяца.