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Рубио: США отвергли инициативу Макрона о признании Палестины

Действия французской стороны являются пощёчиной жертвам ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон не поддержал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона признать Государство Палестина, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.

«США решительно отвергают план Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Госсекретарь США уточнил, что решение Макрона является безрассудным. По его словам, оно служит пропаганде движения ХАМАС. Помимо этого, действия французской стороны являются пощёчиной жертвам ХАМАС.

Напомним, Макрон заявил, что французская сторона официально признает Государство Палестина на заседании ГА Организации Объединённых Наций в сентябре текущего года.

Ранее в Израиле заявили, что решение Макрона является чёрным пятном во французской истории. Кроме того, Израиль обвинил Францию в поддержке терроризма.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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