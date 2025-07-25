Рубио: США отвергли инициативу Макрона о признании Палестины

Вашингтон не поддержал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона признать Государство Палестина, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
«США решительно отвергают план Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Макрон заявил, что французская сторона официально признает Государство Палестина на заседании ГА Организации Объединённых Наций в сентябре текущего года.
Ранее в Израиле заявили, что решение Макрона является чёрным пятном во французской истории. Кроме того, Израиль обвинил Францию в поддержке терроризма.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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