Рабочие в Омске случайно нашли 50-летнюю вывеску при ремонте дома

Во время ремонта фасада дома № 17 на улице Герцена в Омске специалисты нашли вывеску фотоотделения «Зенит», которое располагалось на первом этаже здания в 1970-х годах. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Омск_путеводитель» и правительство региона.
Жительница дома поделилась с автором поста, что войти в салон можно было через первый подъезд, сейчас занятый магазином белья. Она рассказала, что после обеда на лестнице, которая вела до почтовых ящиков, выстраивались длинные очереди за фотографиями. Здесь же она сама делала фотографии для паспорта.
Женщина также вспомнила, что в 70−80-х годах в дом можно было попасть как с улицы Герцена, так и со внутреннего двора, так как первый подъезд был сквозным. Иногда один из входов закрывали, и чтобы попасть во двор, нужно было обойти весь дом. Остановка «Фрунзе» была расположена рядом, но позже её перенесли ближе к перекрёстку.
Сам дом на улице Герцена, 17, был построен в 1940-е годы для советской номенклатуры. Раньше в нем жили работники облисполкома.