Рабочие в Омске случайно нашли 50-летнюю вывеску при ремонте дома

Женщина также вспомнила, что в 70−80-х годах в дом можно было попасть как с улицы Герцена, так и со внутреннего двора, так как первый подъезд был сквозным. Иногда один из входов закрывали, и чтобы попасть во двор, нужно было обойти весь дом. Остановка «Фрунзе» была расположена рядом, но позже её перенесли ближе к перекрёстку.