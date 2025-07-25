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Алехин: ВСУ удерживают 30 жителей Курской области в плохих условиях

По словам военного волонтера, люди там выживают.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Курской области, которые до сих пор удерживаются на территории Украины, не оказывают медицинскую помощь и плохо кормят. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный волонтер Роман Алехин.

Ранее депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращенные на родину, могут подвергаться воздействию украинских спецслужб.

«Знаем, что с ними там плохо обращаются. Они не оказывает медицинскую помощь, не очень хорошо кормят. То есть люди там выживают. Отношение такое к ним, потому что идет война против русских. По их мнению, если не будет русской нации, России и так далее, то у них будет счастье. Поэтому у них и лозунги всякие, и соответствующее отношение, как у фашистов к евреям было. Абсолютно такое же. Не факт, что из 30 человек, о которых сейчас говорят, все живы», — сказал собеседник издания.

До этого помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории. По его словам, один из пунктов достигнутых договоренностей остается неисполненным, несмотря на обещания киевского режима.

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