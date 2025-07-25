Алехин: ВСУ удерживают 30 жителей Курской области в плохих условиях

«Знаем, что с ними там плохо обращаются. Они не оказывает медицинскую помощь, не очень хорошо кормят. То есть люди там выживают. Отношение такое к ним, потому что идет война против русских. По их мнению, если не будет русской нации, России и так далее, то у них будет счастье. Поэтому у них и лозунги всякие, и соответствующее отношение, как у фашистов к евреям было. Абсолютно такое же. Не факт, что из 30 человек, о которых сейчас говорят, все живы», — сказал собеседник издания.