Развитие Солнечного в Красноярске: дорожные работы и планы

Основное внимание было уделено дорожной инфраструктуре. При поддержке губернатора края Михаила Котюкова запланировано строительство новой дороги, которая соединит Северный и Солнечный, став альтернативой Енисейскому тракту. Подрядчик уже приступил к подготовке строительной площадки.