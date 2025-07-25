Развитие Солнечного в Красноярске: дорожные работы и планы

Исполняющий обязанности главы города Алексей Шувалов провел выездное совещание в микрорайоне Солнечный, обсудив с представителями ведомств, депутатами Горсовета и жителями вопросы развития.
Основное внимание было уделено дорожной инфраструктуре. При поддержке губернатора края Михаила Котюкова запланировано строительство новой дороги, которая соединит Северный и Солнечный, став альтернативой Енисейскому тракту. Подрядчик уже приступил к подготовке строительной площадки.
Параллельно ведутся работы по обновлению дорог внутри микрорайона. Участники совещания осмотрели ремонт на бульваре Солнечный, где запланирована замена бордюрного камня и укладка нового асфальта на участке протяженностью 1,44 км. Завершить работы планируется к концу сентября.
Как ранее писал «МК в Красноярске», на дорожные работы в Красноярском крае выделят более 16 миллиардов. Планами поделился губернатор Михаил Котюков.