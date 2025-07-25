Таиланд повторно применил истребители для ударов по Камбодже в районе границы

До этого тайские военные в ответ на удар со стороны Камбоджи обстреляли ее территорию. Утром Камбоджа атаковала приграничную зону в провинции Сисаке. Позже шесть военных самолетов F-16 Вооруженных сил Таиланда вылетели для нанесения ответного удара. Отношения между странами резко ухудшились из-за спорной территории, которую Камбоджа и Таиланд признают своей.