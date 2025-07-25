Таиланд повторно применил истребители для ударов по Камбодже в районе границы

Таиландские ВВС повторно за сутки использовали истребители для нанесения ударов по позициям вооруженных сил Камбоджи в приграничном районе. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление Королевских ВВС Таиланда.
Четыре истребителя F-16 провели операцию, в ходе которой были сброшены бомбы на камбоджийский командный пункт, расположенный к югу от храма Тамоантхом в спорном районе на таиландско-камбоджийской границе. Операция завершилась возвращением всех истребителей на базы, говорится в сообщении.
До этого тайские военные в ответ на удар со стороны Камбоджи обстреляли ее территорию. Утром Камбоджа атаковала приграничную зону в провинции Сисаке. Позже шесть военных самолетов F-16 Вооруженных сил Таиланда вылетели для нанесения ответного удара. Отношения между странами резко ухудшились из-за спорной территории, которую Камбоджа и Таиланд признают своей.
24 июля стало известно, что в результате атак, совершенных с территории Камбоджи, в Таиланде погибли 11 мирных жителей. При этом власти Камбоджи пока не предоставили информацию о возможных жертвах со своей стороны.