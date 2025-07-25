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Врач Новоселов сказал, может ли заикание быть фактором развития деменции

СМИ писали о прогрессирующем синдроме деменции у Брюса Уиллиса.

Источник: Аргументы и факты

Заикание, которым страдал голливудский Брюс Уиллис в детстве и у которого диагностировали лобно-височную деменцию, необязательно является фактором развития деменции. Об этом aif.ru заявил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Исходя из названия лобно-височной деменции, это поражение лобных и височных долей мозга, то есть высших корковых функций коры головного мозга, а за заикание отвечают глубинные структуры мозга», — отметил врач.

О проблемах с памятью у Уиллиса близкие начали говорить несколько лет назад. Уже в 2023 году, по словам родных, актеру требовался постоянный уход.

Зарубежные СМИ пишут, что деменция серьезно повлияла на способность Уиллиса читать, говорить и ходить.

Новоселов отметил, что прогрессирующая деменция может привести к тому, что Уиллис разучится жевать и глотать, а затем и дышать.