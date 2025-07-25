Откормочную площадку для свиней за 3,2 млрд рублей построят в Башкирии

В Башкирии на недавнем заседании Инвестиционного комитета республики был одобрен проект в сфере сельского хозяйства. Как сообщили в пресс-службе администрации главы региона, «Башкирская мясная компания» планирует создать в Бижбулякском районе откормочную площадку для свиней.
По словам руководителя дивизиона «Мясо» ГК «Таврос» Рината Зайнуллина, проект предусматривает строительство 12 свиноводческих комплексов на участке площадью 190 гектаров. Общий объем инвестиций составит 3,2 миллиарда рублей, что позволит создать 95 новых рабочих мест.
Проект получил статус приоритетного, что предполагает предоставление налоговых льгот и компенсацию части затрат на закупку сельхозоборудования. Как отметили в администрации, инвестор уже подготовил проектную документацию и начал поиск подрядных организаций для реализации проекта.
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