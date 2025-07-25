Космонавт Кирилл Песков показал, как ведет себя магнит в невесомости

Как рассказал на видео Кирилл Песков, если магнит отпустить, то у него будет только одно положение, из которого он не будет пытаться повернуться в данный момент. Это положение определяется магнитным полем Земли. Так как станция движется, магнит со временем будет поворачиваться. Это похоже на компас.
С помощью магнита на МКС можно, не глядя в карту, сказать, над каким полюсом пролетает станция в данный момент. И далеко ли от экватора.
Кирилл Песков пообещал показать, как вращается компас в течение суток с привязкой к карте.
Чтобы сделать из магнита компас космонавт соорудил для него форму на 3D принтере.
Ранее Кирилл Песков показал ночной пролет МКС над Персидским заливом.