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Космонавт Кирилл Песков показал, как ведет себя магнит в невесомости

Магнит на МКС может заменить компас.

Источник: Соцсети

Космонавт Кирилл Песков показал, как ведет себя магнит в невесомости. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Как рассказал на видео Кирилл Песков, если магнит отпустить, то у него будет только одно положение, из которого он не будет пытаться повернуться в данный момент. Это положение определяется магнитным полем Земли. Так как станция движется, магнит со временем будет поворачиваться. Это похоже на компас.

С помощью магнита на МКС можно, не глядя в карту, сказать, над каким полюсом пролетает станция в данный момент. И далеко ли от экватора.

Кирилл Песков пообещал показать, как вращается компас в течение суток с привязкой к карте.

Чтобы сделать из магнита компас космонавт соорудил для него форму на 3D принтере.

Ранее Кирилл Песков показал ночной пролет МКС над Персидским заливом.