Космонавт Кирилл Песков показал, как ведет себя магнит в невесомости

Как рассказал на видео Кирилл Песков, если магнит отпустить, то у него будет только одно положение, из которого он не будет пытаться повернуться в данный момент. Это положение определяется магнитным полем Земли. Так как станция движется, магнит со временем будет поворачиваться. Это похоже на компас.