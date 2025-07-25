Прервала молчание спустя две недели: вот что раздалось в эфире «Радиостанции Судного дня»

Загадочная «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 наконец заговорила после почти двухнедельного молчания. Обычно в ее эфире звучит не более одного-двух сообщений, после чего она утихает на несколько дней, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». Однако после молчания длиной в 14 дней «Радиостанция Судного дня» передала десять шифров подряд. В них было целый 12 слов.
Первое сообщение прозвучало 24 июля в 10:59 по мск и содержало в себе слово «коммунике». После в эфире раздались следующие слова: «пекинский», «краснохряк» и «гималайский». Спустя еще некоторое время, все того же 24 июля, раздались слова «шламоброд» и «крашотреф».
В 15:33 по московскому времени прозвучало слово «ключица», а в 16:07 сразу три: «неудержимый», «нюхостих» и «говенье». После этого в течение получала в эфире «Радиостанции Судного дня» были произнесены слова «кремлевский» и «пледозвон».
Как KP.RU писал ранее, в Роскомнадзоре впервые прокомментировали работу радиостанции «Судного дня», уже почти 50 лет передающей в эфир таинственные послания. Станция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», обычно передает сплошной шум, но иногда оживает на фоне значимых событий в мире.