Прервала молчание спустя две недели: вот что раздалось в эфире «Радиостанции Судного дня»

Загадочная «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 наконец заговорила после почти двухнедельного молчания. Обычно в ее эфире звучит не более одного-двух сообщений, после чего она утихает на несколько дней, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». Однако после молчания длиной в 14 дней «Радиостанция Судного дня» передала десять шифров подряд. В них было целый 12 слов.