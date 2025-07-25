Сильная жара ожидается в пятницу в большинстве областей Казахстана

«Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на западе, севере страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. Только на юге, востоке и юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге — пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман», — говорится в сообщении.