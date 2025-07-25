Сильная жара ожидается в пятницу в большинстве областей Казахстана

«Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на западе, севере страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. Только на юге, востоке и юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге — пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман», — говорится в сообщении.
Днем в области Жетісу ожидается сильная жара +35+38, в Алматинской области сильная жара +35+37, в Жамбылской области сильная жара +38+40, в Туркестанской области сильная жара +40+42, в Кызылординской области сильная жара +40, в области Ұлытау сильная жара +35, на юге, в центре Карагандинской области сильная жара +36, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35. Днем на юге области Жетісу очень сильная жара +40, на западе, севере Алматинской области очень сильная жара +42.
«В Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, Северо-Казахстанской областей, на юге, востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетісу, Ұлытау, в центре, на юге, востоке Атырауской, на западе, юге, востоке Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской областей, на юге, северо-западе, центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17, днем +29+31.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем сильная жара +35+37.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24, днем сильная жара +38+40.
В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге, днем на всей территории дождь. Днем +27+32, ночью +12+17.
В области Улытау днем на западе, севере и в центре дождь. Днем +30+35, ночью +19+24.
В Карагандинской области утром и днем на западе гроза. Днем +28+33, ночью +19+24.
В Западно-Казахстанской области дождь. Днем +25+30, ночью +15+20.
В Атырауской области ночью на севере и востоке, днем на всей территории дождь. Днем +29+34, ночью +20+25.
В Мангистауской области ночью на западе и северо-востоке дождь. Днем +32+37, ночью +22+27.
В Актюбинской области гроза. Днем +23+28, ночью +18+23.
В Костанайской области ночью на севере, юге и востоке, днем на всей территории гроза. Днем +22+27, ночью +15+20.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге, днем на всей территории дождь. Днем +19+24, ночью +13+18.
В Павлодарской области днем на западе и юге гроза. Днем +27+32, ночью +12+17.
В области Абай без осадков. Днем +29+34, ночью +7+12.
В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +25+30, ночью +7+12.
В Кызылординской области днем на севере и в центре гроза. Днем +35+40, ночью +20+25.
В Туркестанской области без осадков. Днем +37+42, ночью +21+26.
В Жамбылской области тоже без осадков. Днем +35+40, ночью +20+25.
В Алматинской области днем в горах гроза. Днем +34+39, ночью +18+23.
В области Жетысу без осадков. Днем +33+38, ночью +13+18.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.